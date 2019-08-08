ВОЗ выделит Украине противодифтерийную сыворотку

Всемирная организация здравоохранения выделит Украине в качестве гуманитарной помощи 200 ампул сыворотки от дифтерии. Об этом на брифинге в четверг рассказал руководитель патронатной службы министра здравоохранения Станислав Грещишин, передает Интерфакс-Украина.

"Министерство здравоохранения достигло договоренности с ВОЗ о поставке в ближайшие две недели 200 ампул сыворотки от дифтерии. После этого они поступят в регионы, чтобы в случае заболевания можно было вовремя пролечить пациента", - сказал он.

Сейчас противодифтерийной сыворотки в Украине нет вообще.

"Сейчас в Украине нет сывороток. Срок действия тех сывороток, о которых в Минздраве говорили ранее, закончился в начале лета. Закупка, которая проводится международными организациями, была неудачной. Рынок этих сывороток очень мал, потому что большинство стран сосредотачивается на вакцинации. На первый тендер, который объявляла ПРООН, отправился только один производитель, который не смог предоставить весь объем необходимых документов. Тендер был вновь объявлен. Мы надеемся, что в ближайшее время сможем получить результат", - отметил он.

Ранее сообщалось,что дифтерию обнаружили у девушки в Хмельницком. Жительница Хмельницкого, работающая фармацевтом, пропустила прививку в 16 лет. Она обратилась к врачу с жалобами на боль в горле, температуру и слабость.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net