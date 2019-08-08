СМИ: Зеленский и Варфоломей не подписали заявление

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского со Вселенским патриархом Варфоломеем в Турции стороны не подписали совместное заявление, как планировали накануне. Об этом сообщает ВВС Украина в четверг, 8 августа.

По данным издания, встреча с патриархом была инициативой именно Зеленского, и собеседники оценивали такой шаг президента как хороший знак и попытки наладить хорошие отношения с Константинополем.

Украинский президент в резиденции патриарха общался с Варфоломеем и в узком кругу, и в расширенном формате с участием делегаций без журналистов. Также у Зеленского и Варфоломея был праздничный обед, который длился более часа. Президент посетил Георгиевский кафедральный собор. После встречи Варфоломей с улыбкой и традиционными прощанием с поцелуями провел Зеленского из патриархии до автомобиля.

"Но перед встречей между представителями Константинополя и Офисом президента Зеленского возникли недоразумения. В частности, сначала планировалось, что патриарх и президент Украины подпишут совместное заявление. О планах подписания документа подтверждали источники как в Киеве, так и в Стамбуле. Однако в последний момент стороны не пришли к согласию и, как утверждают собеседники, в команде президента отказалась подписывать документ, который готовили на Фанаре в сотрудничестве с МИД", – говорится в сообщении.

По словам одного из собеседников, заявление преимущественно должно было касаться экологической тематики, ведь Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере, его даже часто неформально называют "Зеленым патриархом".

Собеседники не смогли объяснить, почему Офису президента не понравилось заявление на экологическую тему, и отмечают, что там не было политических провокационных формулировок.

После встречи Зеленский практически не общался с журналистами, которые собрались в патриархии.

В Офисе президента отказались ответить на вопрос издания, почему не было подписано совместное заявление.

Напомним, в четверг Владимир Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем. Глава государства заявил, что власть не должна вмешиваться в церковные дела и поблагодарил главу Вселенского патриархата за поддержку Украины. В свою очередь Варфоломей в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Источник: korrespondent.net