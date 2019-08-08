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08. 08. 2019

Разумков: Переговоры о коалиции не ведутся

Политическая партия Слуга народа, которая на выборах в Раду заручилась беспрецедентной поддержкой, не ведет с другими силами переговоры о коалиции в парламенте следующего созыва. Об этом в интервью BBC News Украина заявил лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

В частности, Разумков отметил, что на сегодня коалиционные переговоры не ведутся, а новоизбранные депутаты от "Слуги народа" работают над инициативами, которые предложат парламенту.

"Какой-либо подковерной дискуссии о коалиционных договоренностях не будет. Если переговоры будут, то они будут публичными", - подчеркнул Разумков.

Он также добавил, что его партия самостоятельно может создать большинство.

"Но мы не закрыты для диалога с теми политическими силами, которые разделяют базовые ценности и придерживаются красных линий, с которыми партия "Слуга народа" шла на выборы и которые озвучены президентом Зеленским", - отметил Разумков.

Как сообщалось, Разумков уже заявлял, что политсиле, вероятно, не придется объединяться с другими партиями в Верховной Раде.

По последним данным ЦИК, Слуга народа получает в Раде 253 места.

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Источник: korrespondent.net

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