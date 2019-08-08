Возрождение ИГИЛ. Пентагону не хватает сил в Сирии

Пентагон заявили об угрозе возрождения террористической группировки Исламское государство. По данным Минобороны США, численность боевиков в Сирии и Ираке может превышать 18 тысяч.

Причиной укрепления ИГИЛ в Вашингтоне называют сокращение американского военного контингента в регионе после того, как президент Дональд Трамп заявил о полной победе.

Доклад Пентагона опубликован на фоне переговоров Америки и Турции по созданию буферной зоны на севере Сирии. Корресподент.net рассказывает подробности.

Почему ИГИЛ укрепляется в Сирии и Ираке

7 августа был опубликован доклад генерального инспектора Пентагона Гленна Файна о проведении спецоперации США и их союзников против Исламского государства, которая получила название Непоколебимая решимость.

В нем говорится, что ИГИЛ укрепляет свои повстанческие возможности в Ираке и возрождается в Сирии. Доклад затрагивает период с 1 апреля по 30 июня.

"Несмотря на утрату своего территориального "халифата", в этом квартале Исламское государство укрепило свои возможности для повстанческой деятельности в Ираке и возрождается в Сирии", - утверждает Файн.

Частичный вывод американских войск из Сирии затруднил консультационную помощь местным союзникам и возможность контроля антитеррористической коалиции над районами, которые считаются потенциальными рекрутинговыми зонами для боевиков, говорится в докладе.

Еще 12 декабря 2017 года Трамп объявил об "окончательной победе" над боевиками в Сирии и Ираке. Неделей ранее о полном поражении ИГИЛ заявляла Россия.

Тогда же российский президент Владимир Путин летал на авиабазу в Хмеймим. Подробно в материале Падение ИГИЛ: Россия и Америка спорят, кто победил.

Через год 19 декабря Трамп объявил о выходе армии США из Сирии. Его решение повергло в шок всех союзников и даже советников американского президента. Позже американский президент переложил на Турцию борьбу с террористами на сирийской территории. Подробно в материале Исход Трампа: Кто теперь займется Сирией.

В знак несогласия с решением американского президента о выводе армии министр обороны США Джеймс Мэттис ушел в отставку. Впоследствии высшие чины Пентагона, как пишут СМИ, фактически уговорили Трампа оставить в Сирии часть войск.

23 марта этого года американские власти объявили об установлении контроля над последней территорией, которая принадлежала ИГИЛ на восточном берегу реки Евфрат в Сирии. Тогда же Трамп вновь вернулся к вопросу сокращения американского воинского контингента в Сирии

Тогжа он говорил, что в Сирии должно остаться около 600 американских военных, вместо 2,5 тысяч. Он также исключил, что ИГИЛ еще сможет заявить о себе. С соседнем Ираке находятся 5,2 тысячи американских военнослужащих, американские базы также есть в Катаре и Саудовской Аравии.

Официальной информации о численности выведенных из Сирии американских военных до сих пор нет. Россия утверждает, что контингент США в Сирии только растет - за счет присутствия частных военных компаний.

В докладе Пентагона говорится, что сейчас американских ресурсов в Сирии для окончательной победы над ИГИЛ не хватает.

По подсчетам, приведенным в документе, число боевиков террористической организации в Ираке и Сирии колеблется от 14 тысяч до 18 тысяч человек, в том числе три тысячи иностранцев.

Американское министерство обороны также допускает, что численность группировки может быть гораздо выше с учетом спящих ячеек, подполья и продолжающейся вербовки террористов как в социальных сетях, так и на территории лагерей беженцев в Сирии.

ИГИЛ, как говорится в отчете Файна, хочет распространить свое влияние на суннитов в провинциях на севере и на западе Ирака, где террористы получают поддержку во многом благодаря семейным и племенным связям.

Эти территории, к тому же, слабо контролируются властями Ирака, поэтому игиловцы перебираются туда из Сирии.

Еще одной причиной усиления ИГИЛ называется противоречия между Багдадом и курдскими группировками, а также среди самих курдов.

Похожая ситуация наблюдается и в Сирии. В докладе Пентагона говорится, что главные военные союзники Америки в борьбе с террористами - курды, которые являются основой Сирийских демократических сил, не получают достаточно помощи для сдерживания ИГИЛ.

Сейчас курдские отряды охраняют тюрьмы, в которых сидят около десяти тысяч террористов, а также лагери беженцев. Сообщается, что в этой связи резко участились атаки и диверсии, включая поджоги сельскохозяйственных угодий на северо-востоке Сирии и на восточном берегу реки Евфрат.

В районе Дейр-эз-Зора арабского населения протестует против Сирийских демократических сил, обвиняя их в несправедливом распределения доходов от добычи нефти.

"Этническая напряженность подогревается Россией, Ираном, режимом Асада и ИГИЛ", - утверждает Пентагон.

Стоит отметить, что доклад обнародовали на фоне переговоров США и Турции по созданию буферной зоны на севере Сирии.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вновь пригрозил начать военную операцию против курдских формирований, которых считает террористами, на восточном берегу реки Евфрат в Сирии. От США он требует прекратить их поддержку и отвести от границы с Турцией на 32 километра.

Анкара хочет в этом районе разместиться около трех миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся на территории Турции. Эрдоган заверяет, что в отсутствие компромисса сам начнет создавать буферную зону.

В начале этого года в ответ на угрозы Анкары Трамп пообещал "истощить Турцию экономически". Но позже стороны наладили диалог, который сейчас осложнился из-за покупки российских ЗРС С-400.

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Источник: korrespondent.net