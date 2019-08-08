Экс-президента Киргизии привезли в Бишкек, в город движутся его сторонники

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который сдался спецназу, штурмовавшему его резиденцию в пригороде столицы страны, доставили в Бишкек.

"После задержания Атамбаев был доставлен в Главное следственное управление МВД", - заявили 8 августа в ведомстве.

В кыргызском МВД добавили, что на бывшего лидера не оказывается давление, а его права соблюдаются.

На данный момент правоохранители оформляют предусмотренные в таких случаях документы. Адвокат Атамбаева выразил уверенность, что бывшего президента заключат под стражу.

Экс-президента из села Кой-Таш в Бишкек везли объездной дорогой – несмотря на то, что спецназу удалось оттеснить его сторонников от дома, но они заблокировали прямую дорогу. Поэтому колонна с бывшим лидером поехала через город Кант, до которого от Кой-Таша 30 км.

После того, как Атамбаева увезли, из Кой-Таша в Бишкек выдвинулось около тысячи его сторонников. Толпа направляется к МВД.

Ранее сообщалось, что спецназ задержал экс-президента Киргизии. Бывшего президента Алмазбека Атамбаева и нескольких его соратников вывезли из резиденции в селе Кой-Таш.

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Источник: korrespondent.net