Гости из "ЛНР". Встреча на мосту в Станице Луганской

Видео с двумя представителями так называемой “ЛНР”, которые беспрепятственно разгуливают по подконтрольной Украине территории в Луганской области и хамят представителю украинской власти быстро разлетелось в Сети.

Непонятным осталось только, как они попали на территорию Украины и почему их никто не арестовал?

Корреспондент.net разбирался в случившемся.

Разведение сил

Как известно в Станице Луганской Луганской области произошло разведение вооруженных сил между Украиной и сепаратистами. 26 июня 2019 года штаб операции Объединенных сил сообщил о первом этапе отвода украинских подразделений в Станице Луганской – и заверил, что это не ослабляет оборонительные возможности ОС. 27 июня первый этап завершился: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.

30 июня представитель Украины в Минске Леонид Кучма сообщил, что противник тоже отошел из района Станицы Луганской.

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске договорились с 1 августа ремонтировать мост и разминировать прилегающие к мосту территории в Станице Луганской.

Но проблема в том, что ремонт моста в после разведения сил и средств не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО для разминирования территории.

На данный момент перед мостом, до реки, находится украинский пропускной пункт, за рекой, на мосту, — пункт сепаратистов. Мост частично отремонтировали: положили доски и соорудили лестницу. По этому мосту и ходили люди — это единственный пропускной пункт в Луганской области.

Сейчас линия разграничения проходит по Северскому Донцу. Правый берег оккупирован, левый контролирует Украина.

Кто и как пришел

Владислав Дейнего и Ольга Кобцева представители “ЛНР” в Минской контактной группе.

В результате разведения сил украинские военные, которые раньше находились возле моста, отошли от него на 700—800 метров в глубину. Потому Кобцева и Дейнего смогли беспрепятственно зайти на украинскую территорию. Они ждали возле своего поста главу миссии ООН в Украине по правам человека Матильду Богнер, а затем прошли мост, деревянные конструкции и еще около 50 метров.

Здесь их встретил глава Станично-Луганской РГА Юрий Золкин, сепаратисты начали его оскорблять и хамить, заявили, что Станица Луганская и Счастье "принадлежат им".

Почему их не задержали?

СБУ объяснила, почему не задержала двух сепартистов:

"Появление вблизи КПВВ Станица Луганская "парламентариев" квазиреспублики является продуманной, сознательной и целенаправленной провокацией со стороны террористов и их российских кураторов. Задержание Кобцевой и Дейнего в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной Минских договоренностей и якобы нарушении перемирия”.

При этом в СБУ расследуются уголовные производства в отношении Кобцевой и Дайнего.

Золкин объяснил, что когда на него с той стороны вышли Дейнего и Кобцева, он не знал, что делать, ведь рядом не было ни сотрудников СБУ, ни полиции, ни военных, ни пограничников.

"Это демилитаризованная зона, где запрещено комбатантам находиться. Там нет двоякого толкования, но комбатантам там запрещено находиться. Все, ни полиция, ни СБУ, ни военные, ни пограничники не имеют права там находиться, потому что это будет нарушение договоренностей", - сказал он.

По словам председателя РГА, это была уже вторая попытка со стороны Дейнего пересечь линию разграничения. Первая была на прошлой неделе. Сепаратист объяснил этот "визит" тем, что якобы встречал представителей ООН.

Источник: korrespondent.net