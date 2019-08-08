В Германии поддержали "нормандский" формат

Правительство Федеративной Республики Германии подтвердило готовность к активизации нормандского переговорного процесса. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

Он также отметил, что Германия выразила обеспокоенность в связи с трагической смертью четырех украинских военных под Павлополем.

"Федеральное правительство Германии выразило обеспокоенность в связи с трагической смертью четырех военных в результате обстрела под Павлополем и подтвердило готовность к активизации нормандского переговорного процесса", - сообщил посол Украины.

Федеральний уряд Німеччини висловив стурбованість у зв‘язку з трагічною смертю чотирьох 🇺🇦військових внаслідок обстрілу під Павлополем та підтвердив готовність до активізації Нормандського переговорного процесу pic.twitter.com/mRujbczBEd — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 8 августа 2019 г.

Напомним, сегодня на Донбассе погибли четыре бойца ВСУ. С 00.45 в течение почти часа сепаратисты применяли вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие у села Богдановка Донецкой области. Позже президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net