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08. 08. 2019

На Черниговщине попрощались с погибшими морпехами

В Черниговской области в четверг, 8 августа, простились с погибшими результате вражеского обстрела на Донбассе земляками: старшим матросом Александром Шарко и матросом Владиславом Раком. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского областного военкомата.

"Земляков сегодня похоронили со всеми полагающимися воинскими почестями на территории Козелецкого района: Александра Шарко - в с. Олбин, Козелецкого района, а Владислава Рака – в самом Козельце", - говорится в сообщении.

В церемониях прощания и захоронения воинов приняли участие руководители органов государственной власти и местного самоуправления, личный состав Козелецкого районного ТЦК и СП, представители командования Военно-Морских Сил Украины, сослуживцы и неравнодушные жители района и области.

Cмотрите фотогалерею: На Черниговщине попрощались с погибшими морпехами

Напомним, на Донбассе погибли четыре бойца ВСУ. С 00.45 в течение почти часа сепаратисты применяли вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие у села Богдановка Донецкой области.

Позже президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net

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