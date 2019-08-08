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08. 08. 2019

Из партии Смешко выгнали заместителя и нескольких членов

Из партии Сила и честь Игоря Смешко исключили первого заместителя Александра Кихтенко и ряд руководителей региональных отделений, сообщила пресс-служба партии.

"За действия, дискредитирующие партию и направленные на ее раскол", - говорится в сообщении. 

По мнению политсовета партии, несколько ее членов пытались оказать психологическое давление на руководство партии и осуществить "рейдерский захват" контроля над ней, в связи с возможностью получения партией государственного финансирования по результатам выборов 2019 года.

В итоге из партии исключили:

  • первого заместителя председателя партии Александра Кихтенко;
  • члена политсовета партии Михаила Нечипорука;
  • члена политсовета партии Юрия Черкасова;
  • члена контрольно-ревизионной комиссии партии Юрия Ляховского;
  • председателя правления днепропетровской областной организации партии Владимира Фастова;
  • председателя правления херсонской областной организации партии Александра Витковского;
  • председателя правления черниговской областной организации партии Валерия Безкровного;
  • председателя правления харьковской областной организации партии Геннадия Крутова.

Согласно сообщению, этих людей обвинили в распространении в СМИ на досрочных парламентских выборах  "манипулятивной и ложной информации" о партии, а также в том, что они якобы имели "личные амбиции и меркантильные интересы". "Своей деятельностью они сделали все возможное, чтобы снизить ее рейтинг и поддержку избирателей", - говорится в заявлении.

На внеочередных выборах Верховной Рады за партию Сила и честь проголосовали 3,82% избирателей или чуть более полумиллиона человек.

Ранее сообщалось, что набравшие на выборах более 2% партии получат государственное финансирование на свою деятельность и должны отчитываться об использовании этих средств. В частности, Сила и честь – 54 миллиона гривень каждый год.

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Источник: korrespondent.net

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