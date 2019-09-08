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09. 08. 2019

Великобритания упростит визовый режим для ученых


Власти Великобритании планируют запустить в конце года облегченный визовый режим для научных сотрудников. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон в четверг, 8 августа.
 
"Для того, чтобы мы продолжали лидировать в продвижении знаний, мы должны прилагать усилия, чтобы наша иммиграционная система привлекала самые лучшие умы со всего мира", – сказал политик.
 
Джонсон считает, что в результате нововведения в страну будут приезжать больше исследователей и научных специалистов со всего мира, и Великобритания закрепит свой статус "научной сверхдержавы".

Украина откроет 18 визовых центров в 16 странах

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести "медицинский безвиз".

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Источник: korrespondent.net

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