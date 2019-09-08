Великобритания упростит визовый режим для ученых

Власти Великобритании планируют запустить в конце года облегченный визовый режим для научных сотрудников. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон в четверг, 8 августа.
Украина откроет 18 визовых центров в 16 странах
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести "медицинский безвиз".
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Источник: korrespondent.net
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