Второй экс-сотрудник ФБР подал иск из-за Трампа

Бывший замдиректора ФБР Эндрю Маккейб обратился в суд с исковым заявлением на ведомство и Министерство юстиции США, сообщает Axios.
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Напомним, ранее хакеры выкрали личные данные около 4000 американских федеральных агентов и сотрудников правоохранительных органов и выложили их в Сеть.
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Источник: korrespondent.net
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