Появилось видео задержания экс-президента Киргизии



В Сети появилось видео задержания бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в его резиденции. Видеозапись опубликовало издание Радио Свобода в четверг, 8 августа.

В ролике видно, как Атамбаев ведет переговоры с представителями власти в своем доме, рядом находятся его вооруженные сторонники. Также зафиксирован непосредственно момент сдачи экс-президента силовикам.

Отмечается, что видео сняла помощница Атамбаева, заместитель председателя Социал-демократической партии Киргизии Кундуз Жолдубаева.

Напомним, экс-президент Киргизии был задержан 8 августа отрядом спецназа после очередного штурма его резиденции в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека, его вывезли из резиденции в конвое из нескольких легковых автомобилей и автобусов с военными.

Спецназ начал штурм резиденции Атамбаеваеще 7 августа, но штурм был провален, сторонники экс-президента не пустили силовиков в дом бывшего лидера нации.

27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии статуса неприкосновенности с Атамбаева. Бывшего президента подозревают в коррупции, узурпации власти и других преступлениях. Если следствие докажет его виновность в преступлениях, экс-лидеру Киргизии может грозить пожизненный срок.

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Источник: korrespondent.net