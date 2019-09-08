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09. 08. 2019

Супертайфун надвигается на Китай


Наивысший красный уровень опасности объявлен в Китае из-за приближающегося к восточному побережью страны супертайфуна Лекима. Соответствующее уведомление опубликовала Центральная метеорологическая служба страны в пятницу, 9 августа.
 
Тропический циклон движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 20 километров в час. Его эпицентр находится в настоящее время примерно в 280 километрах от восточного побережья Китая.
 
Прогнозируется, что к утру 10 августа супертайфун, скорость ветра в центральной части которого сейчас составляет 216 километров в час, достигнет восточной китайской провинции Чжэцзян и ударит по побережью в районе между уездами Сяншань и Цаннань.
 
Ожидается, что тропический циклон накроет и Шанхай, в некоторых районах которого 10 августа ожидаются мощные порывы ветра до 162 километров в час.

Смертельные тайфуны в Китае и США. Последствия
Напомним, ранее тайфун обрушился на японский остров Кюсю. За час в регионе выпало 120 миллиметров осадков.

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Источник: korrespondent.net

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