Хакеры атаковали город в Финляндии

Хакеры совершили атаку на образовательную сеть финского города Пори. Об этом в четверг, 8 августа, сообщило Yle со ссылкой на городскую администрацию.
"Образовательная сеть города Пори подверглась хакерской атаке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информационный взлом был замечен в образовательной сети.
В сервере городской сети образования была установлена вредоносная программа, через которую злоумышленники попытались собрать данные. Это, возможно, поставило под угрозу защиту личной информации пользователей – электронную почту и пароли.
В качестве меры предосторожности пароли всех пользователей были изменены.
Ранее в Microsoft рассказали, как российские хакеры атакуют через принтеры.
Перед этим хакеры попытались взломать электронную почту журналистов Bellingcat. Отмечалось, что что за фишинговой атакой стоят российские хакеры и ГРУ.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby