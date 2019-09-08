Экс-президента Кыргызстана поместили в СИЗО

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности до 26 августа. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Сергея Слесарева.

По словам защитника, бывшему главе государства предъявили предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Напомним, экс-президент Киргизии был задержан 8 августа отрядом спецназа после очередного штурма его резиденции в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека, его вывезли из резиденции в конвое из нескольких легковых автомобилей и автобусов с военными. Также появилось видео задержания Атамбаева.

Спецназ начал штурм резиденции Атамбаеваеще 7 августа, но штурм был провален, сторонники экс-президента не пустили силовиков в дом бывшего лидера нации.

27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии статуса неприкосновенности с Атамбаева. Бывшего президента подозревают в коррупции, узурпации власти и других преступлениях. Если следствие докажет его виновность в преступлениях, экс-лидеру Киргизии может грозить пожизненный срок.

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Источник: korrespondent.net