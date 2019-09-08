ЕС готовит руководство по российским паспортам для Донбасса

Европейский союз разрабатывает единое руководство "по идентификации и возможному непризнанию" паспортов РФ, выданных жителям "ЛДНР". Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС, сообщило в четверг, 8 августа, DW.

Руководство для государств-членов Евросоюза и их консульств разрабатывает Еврокомиссия совместно с Европейской службой иностранных дел в координации с делегациями ЕС в Киеве и Москве.

По информации издания, в документе также упоминается вопрос выдачи виз, заявки на которые подадут в России или в Украине жители Донбасса с паспортами РФ.

Представитель Европейского Союза подчеркнул, что непризнание паспортов находится в компетенции государств-членов ЕС.

Ранее сообщалось, что Литва в ЕС добивается непризнания российских паспортов жителей "ЛДНР".

Напомним, 17 июля Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ в упрощенном режиме жителям всего Донбасса.

В свою очередь правительство Украины признало незаконными паспорта России, выданные украинским гражданам на неподконтрольной территории Донбасса.

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Источник: korrespondent.net