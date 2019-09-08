В Венесуэле инфляция с начала года достигла 1600%

В июле инфляция в Венесуэле составила 33,8%, а с начала года - почти 1600 процентов. Такие данные обнародовал постоянный комитет Национальной ассамблеи (однопалатный парламент) Венесуэлы по вопросам финансов и экономического развития, сообщает в пятницу, 9 августа, ТАСС.

Согласно подсчетам парламентариев, в годовом выражении цены в июле выросли на 264 тыс. процентов, что ниже, чем в предыдущие месяцы.

"Гиперинфляция сохраняется, а снижение показателей напрямую связано с падением спроса (на товары и услуги) на 35% в течение года", - так прокомментировал полученные данные член комитета Альфонсо Маркина.

Страна в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу года инфляция в Венесуэле может достичь 10 млн процентов.

Напомним, за 2018 год накопленная годовая инфляция в Венесуэле составила около 1,7 миллиона процентов.

Как сообщалось, в декабре 2017 года президент Венесуэлы объявил о создании национальной криптовалюты. С 20 августа 2018 года национальная валюта страны привязана к курсу криптовалюты.

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Источник: korrespondent.net