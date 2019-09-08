Экс-глава НКРЭКУ прокомментировал дело по Роттердам+

Бывший глава Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк назвал "медийно-юридическим пузырем" дело по схеме Роттердам+, в рамках которого ему объявили подозрение. Об этом Вовк написал в Facebook.

По словам экс-чиновника, Национальное антикоррупционное бюро выбивает доказательства под обвинения, оказывает на него и его коллег давление, и указанное дело имеет политический характер.

"Последние однотипные статьи в СМИ на тему Роттердам+ рассматриваю исключительно как попытку создать представление у общества о "железных" доказательствах виновности", - написал Вовк.

Он выразил уверенность в "победе в открытом состязательном процессе" и защите репутации Комиссии, коллег и его собственной.

Напомним, накануне в НАБУ заявили, что вручили подозрения о совершении преступления шести лицам по делу "о нанесении потребителям электроэнергии 18,87 млрд грн убытков".

НАБУ начало расследование по утверждению формулы Роттердам+ членами НКРЭКУ два года назад.

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Источник: korrespondent.net