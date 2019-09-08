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09. 08. 2019

В Крыму подняли украинский флаг

В городе Судак на востоке Крыма местные патриоты подняли государственный флаг Украины. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал видео с флагом на фоне гор и моря. В ролике мужской голос за кадром на украинском языке говорит, что флаг был поднят в знак памяти по украинским воинам, которые погибли на Донбассе 6 августа.

Напомним, 6 августа в ходе обстрелов на Донбассе погибли четыре бойца ВСУ. Позже комбриг рассказал подробности гибели морпехов.

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Источник: korrespondent.net

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