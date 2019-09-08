В ДТП в Чехии погибли двое украинцев

В Чехии вследствие столкновения микроавтобуса Renault Master и Ford Transit погибли двое украинцев - родные братья из села Суходол Рожнятовского района Ивано-Франковской области, сообщает Deník.

Отмечается, что авария произошла 6 августа между населенными пунктами Хрудим и Пардубице, где столкнулись Renault Master и Ford Transit.

В машине было пятеро граждан Украины. Водитель погиб на месте аварии, еще четверо получили ранения. Через некоторое время стало известно, что еще один украинец скончался в больнице от полученных травм.

По информации местных СМИ, погибшие – из села Суходол Рожнятовского района Ивано-Франковской области. Перед аварией они уже работали некоторое время в Чехии. У одного из мужчин осталась дочь и сын школьного возраста. У другого – сын.

Отмечается, что тела двух братьев доставят в Украину в пятницу.

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Напомним, в июне три украинца погибли в ДТП в Польше. Украинцы ехали на автомобиле Opel Astra, водитель потерял управление и врезался в дерево. Позже стало известно, что скончался еще один участник аварии.

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Источник: korrespondent.net