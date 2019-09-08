На складе военной техники в Турции произошла серия взрывов. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщает Anadolu.

Инцидент произошел в Рейханлинском районе Хатая.

Отмечается, что в результате взрыва в некоторых частях склада начался пожар.

Жителей близлежащих районов экстренно эвакуировали. Взрывная волна выбила стекла в нескольких десятках зданий, а на стенах образовались трещины.

Информации о пострадавших и погибших нет. К месту происшествия были экстренно направлены спасатели, медики и полиция.

Cмотрите фотогалерею: В Турции начались взрывы на складе боеприпасов

Напомним, 5 августа взрывы на складе боеприпасов произошли в Красноярском крае России.

А в июне горел и взрывался склад боеприпасов в Казахстане.

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Источник: korrespondent.net