На складе военной техники в Турции произошла серия взрывов. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщает Anadolu.
Инцидент произошел в Рейханлинском районе Хатая.
Отмечается, что в результате взрыва в некоторых частях склада начался пожар.
Жителей близлежащих районов экстренно эвакуировали. Взрывная волна выбила стекла в нескольких десятках зданий, а на стенах образовались трещины.
Информации о пострадавших и погибших нет. К месту происшествия были экстренно направлены спасатели, медики и полиция.
Cмотрите фотогалерею: В Турции начались взрывы на складе боеприпасов
Напомним, 5 августа взрывы на складе боеприпасов произошли в Красноярском крае России.
А в июне горел и взрывался склад боеприпасов в Казахстане.
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Источник: korrespondent.net
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