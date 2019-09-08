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09. 08. 2019

Пограничники нашли трех нелегалов в фуре с нектаринами

В Волынской области на пункте пропуска Доманово пограничники обнаружили трех нелегальных мигрантов в рефрижераторе фуры с нектаринами. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в пятницу, 9 августа.

Задержанные иностранцы утверждают, что они из Афганистана, двое из них - несовершеннолетние.

В Национальную полицию Украины направлено уведомление о внесении в Единый реестр досудебных расследований данных о водителе, в действиях которого усматриваются признаки незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст.332 УК).

Грузовик и водителя, гражданина Северной Македонии, пограничники передали представителям Нацполиции.

Напомним, что ранее правоохранители пресекли контрабанду наркотиков в Крым и РФ.

Также сообщалось, что в Чернобыльской зоне задержали сталкеров из Литвы.

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Источник: korrespondent.net

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