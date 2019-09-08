Пограничники нашли трех нелегалов в фуре с нектаринами

В Волынской области на пункте пропуска Доманово пограничники обнаружили трех нелегальных мигрантов в рефрижераторе фуры с нектаринами. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в пятницу, 9 августа.
Задержанные иностранцы утверждают, что они из Афганистана, двое из них - несовершеннолетние.
В Национальную полицию Украины направлено уведомление о внесении в Единый реестр досудебных расследований данных о водителе, в действиях которого усматриваются признаки незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст.332 УК).
Грузовик и водителя, гражданина Северной Македонии, пограничники передали представителям Нацполиции.
Напомним, что ранее правоохранители пресекли контрабанду наркотиков в Крым и РФ.
Также сообщалось, что в Чернобыльской зоне задержали сталкеров из Литвы.
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Источник: korrespondent.net
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