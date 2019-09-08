Две трети пенсионеров получают пенсию ниже средней

Несмотря на повышение пенсий с 1 июля, две трети украинцев получают менее средней пенсии в три тысячи гривен. Об этом говорится в отчете о деятельности Пенсионного фонда в первом полугодии 2019 года.

Так, с 1 июля средний размер пенсии по Украине составил 3 005,96 грн, что на 360,30 грн, или 13,6% больше, чем в начале года. При этом минимальная пенсия по возрасту выросла с 1497 грн до 1564 грн.

В то же время, пенсии в размере от 1,5 тыс. до 2 тысяч гривен получают 4,76 млн пенсионеров или 42% от общего количества. Немногим более – от 2 тыс. до 3 тысяч гривен – получают 3,14 млн человек или 27,6%.

Как сообщается, по состоянию на 1 июля на учете в Пенсионном фонде находилось 11,35 млн пенсионеров, что на 120,5 тыс. человек меньше, по сравнению с данными на начало года.

При этом в первом полугодии 2019 года Пенсионный фонд назначил 188,6 тыс. новых пенсий, что на 21,9 тыс. больше чем за аналогичный период прошлого года.

По данным ПФУ, с начала 2016 года количество пенсионеров сократилось на 947 тысяч.

По состоянию на 1 июля пенсию по возрасту получали 8,6 млн человек, по инвалидности – 1,42 млн, в случае потери кормильца – 628,8 тыс., за выслугу лет – 623,3 тыс. человек, социальные пенсии – 81,2 тыс. человек, пожизненное денежное содержание судьям в отставке было назначено 3,3 тыс. человек.

В первом полугодии Пенсионным фондом обеспечены пенсионные выплаты на общую сумму 202 млрд грн, а также выплата жилищных субсидий 2,5 млн граждан на сумму 10,2 млрд грн.

При этом собственные доходы Пенсионного фонда в январе-июне, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, выросли на 20,6 млрд грн, или на 21,6%, составив 116,1 млрд грн. Плановые показатели собственных доходов перевыполнены на 7,2% или на 7,8 млрд грн. Поступления из госбюджета в доходах Пенсионного фонда составили 101,2 млрд грн или 46,6%.

Как сообщалось, в июле в Украине запустили услугу е-Пенсия.

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Источник: korrespondent.net