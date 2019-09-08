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09. 08. 2019

Сепаратисты незаконно лишили свободы 223 человека - СБУ

На Донбассе 223 человека незаконно лишены свободы сепаратистами. Еще 258 человек числятся пропавшими без вести. Об этом в четверг, 8 августа, сообщило Радио Свобода со ссылкой на данные СБУ.

"По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях числятся как пропавшие без вести - 258 человек, незаконно лишены свободы - 223 человека", - говорится в сообщении.

Ранее Харьковская правозащитная группа заявляла, что с начала конфликта на Донбассе почти пять тысяч людей пропали без вести.

По данным ООН, с 2014 года на Донбассе погибли 3 332 гражданских лица, еще более семи тысяч были ранены.

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Источник: korrespondent.net

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