Украина спустя год начинает модернизацию американских катеров

Госпредприятие Исследовательско-проектный центр кораблестроения начало разработку варианта модернизации патрульных катеров Island, переданных США Украине в сентябре прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома в пятницу, 9 августа.

Как сообщается, модернизация катеров направлена на их максимальное повышение боевой эффективности.

"Мы готовим предложения, и в ближайшее время они будут переданы командованию Военно-морских сил", - заявил директор и генеральный конструктор исследовательского центра Вадим Борисов.

Также он добавил, что модернизация, по его мнению, должна производиться на Николаевском судостроительном заводе.

По словам директора, окончательный вариант модернизации патрульных катеров будет принят после того, как ВМС Украины получит опыт применения Island.

Ранее в ВМС сообщали, что получат американские патрульные катера летом 2019 года. О передаче двух катеров класа Island экс-президент Петр Порошенко заявил еще в сентябре прошлого года, когда был с визитом в США.

Катера класса Island построены на верфи Bollinger Shipyards в Локпорте (штат Луизиана) с 1985 по 1992 годы в количестве 49 корпусов (бортовые номера WPB 1301 - WPB 1349) для Береговой охраны США.

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Источник: korrespondent.net