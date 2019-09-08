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09. 08. 2019

Экс-главу филиала Укрзализныци подозревают в присвоении 1,2 млн грн

НАБУ подозревает экс-директора производственного подразделения филиала Центра управления промышленностью ПАО Укрзализныця в незаконном присвоении 1,2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в пятницу, 9 августа.

В конце 2013 - начале 2014 года экс-начальник филиала по сговору с руководителем частного донецкого предприятия "создал видимость законных оснований реализации щебневой продукции".

Предприятие отгрузило 19 тыс. 765 тонн щебеня, который впоследствии экспортировали в Россию по железной дороге. Однако тогда никакие бухгалтерские документы не подписывали и с поставщиками никто не рассчитался. По данным экспертизы, госпредприятию нанесли убытки на сумму 1,2 млн грн. 

Стоит отметить, что бывшему руководителю Центра управления Укрзализныци уже сообщили о подозрении.

Напомним, что ранее НАБУ задержало экс-замначальника полиции Одесщины.

Также сообщалось, что НАБУ завело дело на инженеров "моста Кличко".

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Источник: korrespondent.net

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