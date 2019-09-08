В городе Острог Ровенской области в четверг, 8 августа, нашли схрон оружия и боеприпасов времен Второй мировой войны. Артефакты обнаружили во время демонтажа здания местного отдела полиции, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook.

"При разборке здания отдела полиции (строим новое трехэтажное здание) был обнаружен схрон с оружием: две венгерские осколочные гранаты образца 1936 года (М-36), четыре немецкие гранаты М-24, две советские гранаты РГД-33, австрийский пистолет Штаер образца 1912 года, патроны различных калибров (к ружьям различных типов, советские винтовки Мосина, открытки и другие артефакты времен Второй мировой войны", - написал правоохранитель.

По его словам, находки являются "эхом бурных 40-х".

"Что это было: полицейская управа? Штаб-квартира УПА или тюрьма НКВД?" - написал Князев.

Он также отметил, что под помещением находятся многочисленные неисследованные катакомбы.

Cмотрите фотогалерею: В Ровенской области нашли схрон с оружием времен УПА

Напомним, в январе на Прикарпатье нашли бидон с документами УПА. Среди повстанческого архива обнаружили также уникальный шарж на главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Ранее сообщалось, что у жителя Закарпатья обнаружили арсенал оружия.

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Источник: korrespondent.net