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09. 08. 2019

Взрыв в Каире: ликвидированы 17 причастных террористов

В Египте силы безопасности ликвидировали 17 человек, которые были причастны к взрыву в Каире в минувшее воскресенье. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД страны в пятницу, 9 августа.

Указано, что все ликвидированные принадлежали к вооруженному крылу группировки Hasm, аффилированной с запрещенным в стране Братством мусульман.

МВД заявило, что силы безопасности смогли "найти членов ячейки Hasm" и нейтрализовали 17 из них, включая брата террориста-смертника, во время операций в Каире и в городе Эль-Файюме к югу от столицы.

Напомним, 5 августа в результате столкновения нескольких автомашин в центре Каира произошел взрыв, в результате погибли 20 человек, 47 получили ранения. Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси квалифицировал случившееся как теракт.

Как установило расследование, одна из автомашин, участвовавших в ДТП, была ранее угнана, и в ней перевозилась взрывчатка. По данным следствия, в последующем автомобиль планировалось использовать для масштабного теракта.

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Источник: korrespondent.net

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