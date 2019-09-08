Охрана в Турции не пропустила к Зеленскому журналистку из РФ

Охрана не пропустила журналистку телеканала Россия к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его встречи с Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле. Об этом накануне сообщил Укринформ.

Инцидент произошел в тот момент, когда президент Украины Владимир Зеленский попрощался со Вселенским патриархом и направился к своему автомобилю. В этот момент к нему обратилась журналистка телеканала 1+1 с просьбой о комментарии по результатам визита. После короткого комментария, который занял около 15 секунд, президент сел в автомобиль, – говорится в сообщении.

В этот момент один из охранников из числа приставленных к охране президента Украины турецкой стороной, держал за руку и блокировал собой представительницу телеканала Россия, которая с самого начала визита поджидала с микрофоном и оператором с камерой во дворе патриархии.

Когда президент и патриарх вышли из храма, она пыталась приблизиться, но вокруг Зеленского было плотное кольцо охраны и журналистов.

Охранник не стал комментировать инцидент и быстро отбыл вместе с кортежем. Он держал представительницу российского телеканала, пока автомобиль президента Украины не выехал из переулка.

Как объяснили изданию в пресс-службе Патриархии, причиной таких действий могли стать любые действия журналистки, которые охрана считает некорректными в соответствии с ситуацией и своей задачей по обеспечению безопасности.

Напомним, 7-8 августа президент Украины Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Турции. Он встретился с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, выступил на бизнес-форуме и провел переговоры с Вселенским патриархом Варфоломеем.

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Источник: korrespondent.net