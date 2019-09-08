Названы топ-страны в оформлении украинских е-виз

За первое полугодие 2019 года больше всего украинские электронные визы оформляли граждане трех стран - Китая, Австралии и Саудовской Аравии. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил госсекретарь МИД Андрей Заяц в Twitter.

Он отметил, что всего электронными визами Украины пользуются иностранцы из 52 стран.

Так, в 2019 году МИД централизованно оформил более 20 000 электронных виз.

Самыми активными пользователями современной веб-платформы МИД е-виза стали граждане Китая (12125), Австралии (2368) и Саудовской Аравии (1787).

Чаще всего оформляют украинские электронные визы с целью туризма (16839), деловых поездок (2355) и частных путешествий (618).

Напомним, Украина начала оформлять е-визы в апреле прошлого года. Время оформления такой е-Визы - до 9 рабочих дней, стоимость - 65 долларов, срок действия - разовая до 30 дней.

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Источник: korrespondent.net