У Зеленского пока не решили, куда переезжать с Банковой

Украинский дом – не окончательный вариант для переезда Офиса президента. Об этом он сказал, в интервью Лига.net, которое было опубликовано в пятницу, 9 августа.

По словам Тимошенко, у команды президента возникли некоторые сложности, связанные с планированием переезда.

"Не только финансовые. Там есть технические сложности по самому зданию, и не только по Украинскому дому. Украинский дом - это один из вариантов", - отметил он.

Тимошенко сообщил, что сегодня, 9 августа, должно состоятся совещание с президентом Владимиром Зеленским, посвященное теме переезда. Он подчеркнул, что список возможных мест для переезда состоит не только из Украинского дома и КВЦ Парковый.

"У нас вообще есть большая идея разгрузить Киев от правительственного квартала, но мы не хотим тратить на это государственные деньги. Мы пытаемся рассмотреть вариант с инвесторами, продажей этих зданий", - добавил Тимошенко. При этом, по его словам, "никто не собирается сносить здание ОПУ на Банковой и строить там торговый центр".

Напомним, что ранее у Зеленского объяснили необходимость переезда АП, назвав нынешнее здание "смесью университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля".

Позже стало известно, что переезд офиса Зеленского обойдется бюджету в 300 млн грн.

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Источник: korrespondent.net