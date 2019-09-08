В Житомирской области мужчина убил жену и покончил с собой

В городе Коростень Житомирcкой области в четверг, 8 августа, мужчина после ссоры забил до смерти жену, а затем застрелился из ружья, сообщила пресс-служба полиции области.

Отмечается, что тело 32-летнего мужчины нашел на берегу его отец и вызвал полицию. При осмотре полицейские зафиксировали у погибшего огнестрельное ранение головы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Оружие, из которого был совершен выстрел, нашли рядом с погибшим. Это - охотничье ружье, зарегистрированное на погибшего. Также дома у этого мужчины полицейские нашли тело его жены с признаками насильственной смерти. Предварительно, смерть 28-летней женщины наступила в результате полученных травм.

Точную причину ссоры пока никто не знает. Правоохранители предполагают, что между супругами ночью с 7 на 8 августа возник спор, в ходе которого мужчина забил жену до смерти. Впоследствии он пытался скрыть содеянное, а когда понял, что это невозможно, совершил самоубийство.

Супруги воспитывали двух сыновей, сейчас дети находятся под опекой родных. Уже известно, что семья не считалась неблагополучной и имела средний достаток.

По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного статьей об умышленном убийстве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Ранее сообщалось, что в Одесской области мужчина бросил тещу брата в колодец. Зять женщины видел убийтсво, но помочь теще не смог из-за чрезмерного опьянения.

А в Черновцах полиция задержала мать, которая выбросила своего мертвого сына в чемодане.

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Источник: korrespondent.net