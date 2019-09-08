Зеленский ввел иностранцев в Нацинвестсовет

Президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального инвестиционного совета.

Как сообщается в тексте указа, в состав Нацсовета введены два заместителя главы Офиса президента - Алексей Гончарук и Вадим Пристайко.

Также Зеленский ввел в персональный состав Нацинвестсовета главного исполнительного директора американской корпорации Citigroup Inc. по работе со странами Европы, Ближнего Востока и Африки Дэвида Ливингстона, председателя правления и исполнительного директора японской компании Rakuten Inc. Хироши Mикитани и старшего вице-президента, финансового директора американской компании General Electric Джейми Миллера.

Кроме того, президент вывел из состава Нацинвестсовета Джеймса Коулза, также представлявшего Citigroup Inc.

Отметим, во время визита в Турцию Зеленский заявил о планах инвестировать в инфраструктуру Украины не менее 20 миллиардов долларов за 5 лет.

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Источник: korrespondent.net