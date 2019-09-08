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09. 08. 2019

Погода на выходные: в Украине будет жарко и без осадков

В Украине на выходных 10-11 августа будет жарко и без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра, опубликованные в пятницу, 9 августа.

В субботу, 10 августа, синоптики осадков не прогнозируют, температура воздуха повысится до 29 градусов тепла. 

На севере днем температура воздуха будет 25-27 градусов, а ночью 15-17. На западе днем ожидается 25-27 градусов, а ночью 13-15. На востоке синоптики днем прогнозируют 24-26 градусов днем, а ночью 13-15. На территории южных областей днем ожидается 27-29 градусов, а ночью 13-15. В центре страны синоптики днем прогнозируют 26-28 градусов, а ночью 13-15. 

В Киеве днем температура воздуха повысится до 25-27 градусов, а ночью 15-17.

 
 

В воскресенье, 11 августа, в Закарпатской, Львовской и Ровенской областях синоптики прогнозируют дождь с грозой.

На севере днем температура воздуха будет 26-28 градусов, а ночью 14-16. На западе ожидается днем 27-29 градусов, а ночью 14-16. На востоке синоптики днем прогнозируют 24-26 градусов днем, а ночью 13-15. На территории южных областей днем ожидается 29-30 градусов, а ночью 16-18. В центре страны синоптики днем прогнозируют 26-28 градусов, а ночью 13-15.

В Киеве днем ожидается 25-27 градусов, а ночью 15-17.

 
 

Напомним, что ранее ГСЧС предупредила о чрезвычайной пожароопасности.

Также сообщалось, что из-за непогоды в Украине обесточены 200 населенных пунктов.

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Источник: korrespondent.net

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