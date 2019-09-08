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09. 08. 2019

Под Одессой водолазы нашли тело утонувшего мальчика

В Одесской области водолазы обнаружили тело мальчика, унесенного во время купания в открытое море вечером в среду. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в пятницу, 9 августа.

Инцидент произошел в селе Григорьевка Лиманского района в акватории Черного моря. 13-летний подросток с отчимом пошли купаться вблизи несанкционированного пляжа. Их накрыло волной и унесло в Черное море. Мужчину удалось спасти пограничникам, пришедшим на помощь на катере.

Для поисков пропавшего мальчика задействовали пограничную службу, катер ПРК-01 Морской поисково-спасательной службы и катер Акура порта Пивденный. В общем сложности, обследовано 25 км побережья и дно Черного моря на площади 14,35 тыс. кв. м. Погибшего мальчика обнаружили сегодня утром на расстоянии 70-80 метров от берега.

"В районе села Григорьевка найден погибший мальчик – водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения извлекли тело из воды. На месте происшествия с родственниками и близкими погибшего работают психологи ГСЧС", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Под Одессой водолазы нашли тело утонувшего мальчика

Ранее в Одесской области утонул мужчина, который не успел спастись от огромного селевого потока.

Также сообщалось, что в горной реке Стрый во Львовской области утонула 11-летняя девочка.

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Источник: korrespondent.net

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