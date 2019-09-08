Для деоккупации "ЛДНР" подготовили 800 полицейских

В Украине подготовили 800 полицейских для деоккупации контролируемых сепаратистами "ЛДНР" территорий Донбасса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции в пятницу, 9 августа.

Как сообщается, советник министра внутренних дел Иван Варченко посетил Донецкую область и проверил состояние выполнения плана по восстановлению публичной безопасности и порядка в окупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Во время совещания с советником главы МВД представители полиции Донецкой области доложили о мерах по подготовке к восстановлению государственного суверенитета во временно оккупированных районах.

"Так, по специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории ОРДЛО. Комплексные тренировки прошли совместно с работниками Нацгвардии, спасательной и пограничной служб. Правоохранители изучили международные практики миротворческих миссий. Также тщательно изучается ситуация на временно оккупированной территории: социально-экономическая ситуация, настроения людей, возможность возврата бизнеса", - сказано в сообщении.

Разработан расчет сил и средств, которые будут нести службу на деоккупированных территориях в первый год после освобождения.

Так, в деоккупированных районах планируется создать 16 отделов и отделений полиции.

Главной задачей полицейских станет обеспечение безопасности граждан и общественного порядка.

Варченко заявил, что на данный момент МВД имеет содержательную основу для деоккупации и реинтеграции жителей временно оккупированной территории Донбасса.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявлял, что для деоккупации Донбасса достаточно 2000 полицейских.

Еще в мае прошлого года он заявлял о разработке плана по освобождению оккупированных территорий.

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Источник: korrespondent.net