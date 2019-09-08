Урожай арбузов на Херсонщине вдвое выше прошлогоднего

В этом году урожай арбузов в Херсонской области почти вдвое превышает прошлогодний. Об этом в эфире утренней программы телеканала 1+1 сообщил губернатор области Юрий Гусев.

По его словам, ожидается урожай на уровне 300 тысяч тонн.

В связи с этим Гусев надеется, что в связи с большим урожаем цены на арбуз снизятся по сравнению с прошлым сезоном.

Глава Херсонской ОГА также сообщил, что баржа с арбузами отправится из Херсонской области в Киев в конце следующей недели (12-18 августа).

"Баржа обязательно будет... в конце следующей недели баржа из Херсонской области отправится в Киев", - сказал Гусев.

Напомним, в прошлом году первая партия арбузов, баржа с которыми прибыла в пункт назначения в Киевской области 25 августа, составила 500 тонн. Это на 200 тонн больше, чем годом ранее из-за неблагоприятных погодных условий.

В 2018 году баржа с арбузами и дынями отправилась из Херсонской области в Киев 22 августа.

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Источник: korrespondent.net