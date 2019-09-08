В Харьковской области на берегу пруда нашли боеприпасы

В Нововодолажском районе Харьковской области на берегу пруда нашли пакет с боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции в пятницу, 9 августа.

По словам правоохранителей, на берегу водоема обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находились 5 гранат РГД-5, 148 патронов калибра 5,45 мм и 5 запалов к гранатам.

"Информация о происшествии в селе Василевское поступила в полицию 8 августа около 13:20. Взрывотехники уничтожили гранаты в безопасном месте, патроны направлены на экспертное исследование", - говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские выясняют происхождение обнаруженных боеприпасов.

По данному факту открыто уголовное дело по статье о незаконном обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК).

Напомним, что ранее в Ровенской области нашли схрон с оружием времен УПА.

Также сообщалось, что на Луганщине обнаружили крупный арсенал оружия.

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Источник: korrespondent.net