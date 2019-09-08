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09. 08. 2019

В "ДНР" согласны на обмен по формуле "102 на 50"

Сепаратисты в "ДНР" заявили, что готовы к обмену пленными с Киевом по формуле "102 на 50". Об этом сепаратистским СМИ в пятницу, 9 августа, сообщила так называемый "уполномоченный по правам человека в ДНР" Дарья Морозова.

"На данный момент у нас есть подтвержденный факт удержания на украинской стороне 102 наших граждан, Киев подтверждает, что в список на обмен они включены", - говорится в сообщении.

 "ДНР" в свою очередь подтвердила готовность передать Киеву 50 удерживаемых лиц.

"Донецк полностью готов к проведению второго этапа обмена", - заявила Морозова.

О дате возможного обмена она не упомянула, однако ранее Морозова говорила о такой вероятности ближе к осени.

Ранее в Минске подтвердили списки для обмена пленными. 69 украинцев в "ЛДНР" согласились обменять на 208 человек, которые находятся в заключении на территории Украины.

Напомним, у Зеленского анонсировали обмен пленными. Замглавы Офиса президента рассказал о договоренности по обмену пленными в течение месяца.

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Источник: korrespondent.net

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