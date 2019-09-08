В "ДНР" согласны на обмен по формуле "102 на 50"

Сепаратисты в "ДНР" заявили, что готовы к обмену пленными с Киевом по формуле "102 на 50". Об этом сепаратистским СМИ в пятницу, 9 августа, сообщила так называемый "уполномоченный по правам человека в ДНР" Дарья Морозова.
"На данный момент у нас есть подтвержденный факт удержания на украинской стороне 102 наших граждан, Киев подтверждает, что в список на обмен они включены", - говорится в сообщении.
"ДНР" в свою очередь подтвердила готовность передать Киеву 50 удерживаемых лиц.
"Донецк полностью готов к проведению второго этапа обмена", - заявила Морозова.
О дате возможного обмена она не упомянула, однако ранее Морозова говорила о такой вероятности ближе к осени.
Ранее в Минске подтвердили списки для обмена пленными. 69 украинцев в "ЛДНР" согласились обменять на 208 человек, которые находятся в заключении на территории Украины.
Напомним, у Зеленского анонсировали обмен пленными. Замглавы Офиса президента рассказал о договоренности по обмену пленными в течение месяца.
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Источник: korrespondent.net
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