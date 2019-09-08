Зеленскому и Трампу готовят встречу в Варшаве

Дипломаты прорабатывают две возможности устроить президентам США и Украины встречу. Одна из них - в Варшаве, вторая – в Нью-Йорке. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщает в пятницу, 9 августа Интерфакс-Украина.

"Есть две возможности, о которых мы знаем, когда оба президента будут в одном месте в одно время. Оба президента ожидают увидеть друг друга в обоих местах - в Польше и Нью-Йорке. Надеемся, будут другие возможности, но они пока не определены", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

При этом Тейлор подтвердил, что готовится еще официальный визит Зеленского в США, помимо возможной встречи президентов в Польше и на полях Генассамблеи ООН. Однако, дипломат не уточнил конкретные даты.

"План есть, но в повестку дня (визит) пока не внесен. У обоих президентов очень загруженный график ", - добавил он.

При этом Тейлор опроверг информацию, что визит отложили, поскольку "согласованной даты никогда не было".

Он подчеркнул, что встреча произойдет, однако, когда именно – пока неясно.

Напомним, Зеленский уже получил от Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что в Вашингтоне ждут приезд Зеленского в ближайшем будущем, но сроков не назвал.

Позже стало известно, что подготовка встречи президентов Украины и США завершится в августе-сентябре.

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Источник: korrespondent.net