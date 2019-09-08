Супрун рассказала о причинах лишнего веса

Глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала причины лишнего веса. Об этом она написала на своей странице в Facebook в пятницу, 9 августа.

Причинами накопления жира в теле человека являются:

- пищевое поведение в семье, а именно традиции есть дома без ограничений, всегда иметь сладкое и привычка многократных перекусов;

- хронический недостаток сна, который в итоге приводит к нарушениям гормональной системы и "ночному дожору";

- нарушение гормонального здоровья в сочетании с генетическими наклонностями человека;

- психические расстройства, к которым относят депрессию, низкую самооценку и тому подобное;

- несбалансированность рациона, то есть значительное преимущество жирных или сладких продуктов.

Супрун также назвала повторяющиеся ошибки в планировании питания: например, чрезмерное употребление кофе, который по калорийности приближен к порции пищи, однако, содержит только быстрые углеводы. Бесполезными считаются и сладкие завтраки, которые наоборот способствуют набору веса. Частые перекусы, по словам Супрун, вообще не нужны взрослому человеку, ведь они только будут портить аппетит, зубы и фигуру.

По словам и.о. министра, наибольшие затраты калорий в нашем теле приходятся на печень, мозг и мышцы. Поэтому недостаток физической активности также считается одним из важнейших факторов, влияющих на массу тела человека.

Напомним, что ранее Супрун рассказала о вреде избыточного веса.

Также Супрун рассказала, как нужно бороться с целлюлитом.

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Источник: korrespondent.net