США готовы продать Javelin Украине – посол

Украина и США согласовывают условия дополнительных поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin по просьбе украинской стороны. Об этом сказал временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передают Українськi Новини.

"Да. Мы готовы продать это вооружение Украине. Два правительства согласовывают условия", – сказал он.

Отвечая на вопрос о реакции американского посольства на звонок президента Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину после гибели четырех военных на Донбассе Тейлор повторил, что это был смелый шаг.

"Этот шаг продемонстрировал моральное преимущество Украины в этой войне. Украина пытается прекратить войну. Мы хотим, чтобы Россия поступала так же", – сказал он.

Посол добавил, что если бы украинская сторона открыла ответный огонь в Павлополе, то, скорее всего, погибли бы гражданские, а не боевики.

"Думаю, Украина продемонстрировала, что хочет завершить войну на своих условиях", – сказал Тейлор.

Как сообщалось, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что Киев просит предоставить системы противовоздушной и прибрежной обороны, а также больше комплексов Javelin.

Напомним, в начале весны прошлого года Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля стало известно, что Украина уже получила это оружие.

Комплексы не применяются в зоне ООС на Донбассе, что было условием предоставления оружия.

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Источник: korrespondent.net