В Раде проходит первое подготовительное заседание

В Верховной Раде в пятницу, 9 августа, проходит первое заседание подготовительной депутатской группы из новоизбранных нардепов, сообщает LB.ua.

В подготовительную депутатскую группу делегированы представители от партий, преодолевших пятипроцентный барьер, а именно:

Слуга народа - 17

Оппозиционная платформа - За жизнь - 3

Батькивщина - 2

Европейская Солидарность - 2

Голос - 1.

Будущие депутаты определят дату первого заседания новоизбранной Рады и порядок размещения фракций в зале.

Как сообщает Интерфакс-Украина, рабочая группа по подготовке первого заседания Рады обсудит, в частности, и вопрос количества парламентских комитетов в новом парламенте.

"Это будет организационная встреча. Некоторые предложения будут исходить от нас, некоторые, я уверен, будут от наших коллег", - рассказал представитель Слуги народа Дмитрий Разумков перед началом встреча.

Европейскую солидарность в рабочей группе будет представлять он и Ирина Геращенко, партию Батькивщина - Иван Крулько и Андрей Кожемякин, от Голоса – Ярослав Железняк.

Ранее представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что первое заседание Верховной рады нового созыва состоится 3 сентября 2019 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net