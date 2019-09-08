В Раде проходит первое подготовительное заседание

В Верховной Раде в пятницу, 9 августа, проходит первое заседание подготовительной депутатской группы из новоизбранных нардепов, сообщает LB.ua.
- Слуга народа - 17
- Оппозиционная платформа - За жизнь - 3
- Батькивщина - 2
- Европейская Солидарность - 2
- Голос - 1.
Будущие депутаты определят дату первого заседания новоизбранной Рады и порядок размещения фракций в зале.
Как сообщает Интерфакс-Украина, рабочая группа по подготовке первого заседания Рады обсудит, в частности, и вопрос количества парламентских комитетов в новом парламенте.
"Это будет организационная встреча. Некоторые предложения будут исходить от нас, некоторые, я уверен, будут от наших коллег", - рассказал представитель Слуги народа Дмитрий Разумков перед началом встреча.
Европейскую солидарность в рабочей группе будет представлять он и Ирина Геращенко, партию Батькивщина - Иван Крулько и Андрей Кожемякин, от Голоса – Ярослав Железняк.
Ранее представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что первое заседание Верховной рады нового созыва состоится 3 сентября 2019 года.
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Источник: korrespondent.net
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