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09. 08. 2019

Гражданин Украины умер в аэропорту Таллинна

В аэропорту Таллинна умер 67-летний мужчина, который прилетел в Эстонию рейсом из Киева. Об этом сообщает Delfi в пятницу, 9 августа.

Инцидент произошел накануне вечером. В зоне пограничного контроля стало плохо гражданину Украины.

"Прибывшие на место медики и спасатели пытались реанимировать 67-летнего мужчину, однако безрезультатно", – говорится в сообщении.

Утверждается, что мужчина имел вид на жительство в Эстонии, его близкие живут в этой стране.

Ранее сообщалось, что в курортной Анталии за два месяца умерли 13 украинцев. В основном это пожилые люди, которые скончались от сердечных приступов или утонули в море.

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Источник: korrespondent.net

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