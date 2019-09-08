Под Житомиром в ДТП с маршруткой пострадали 24 человека

В Житомирской области столкнулись пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль BMW. Травмы получили 24 человека, сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 9 августа.

"Около 13.10 в полицию поступило сообщение о ДТП вблизи села Тетеревка Житомирского района. На автодороге столкнулись микроавтобус и автомобиль BMW... В результате столкновения легковой автомобиль загорелся", – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, травмы различной степени тяжести получили водитель и 21 пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажир легковушки, погибших нет.

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Накануне в Харькове в результате столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса пять человек получили травмы.

Также сообщалось, что в Волынской области в ДТП погиб депутат Нововолынского городского совета Виктор Ярема. Его автомобиль BMW Х5 слетел в кювет и врезался в дерево.

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Источник: korrespondent.net