Сорвем джекпот. Зачем Украине легалайз казино

Игорный бизнес в Украине запрещен еще с 2009 года. Однако игорные заведения продолжают работать по всей территории страны подпольно. Наверняка игровые автоматы, замаскированные под интернет-клубы есть и воле вашего дома.

Пропадут ли они с легализацией? И вообще, что может дать стране игорный бизнес?

Идея Зеленского

Идею с официальным возвращением казино Владимир Зеленский озвучил во время визита в Турцию.

"Мы легализируем азартные игры, а именно работу казино в 5-звездочных отелях, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона у Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе, поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а партнеров. Давайте вместе развивать туристический бренд Черного моря в мире", - сказал Зеленский.

Сейчас в Украине работают всего 9 пятизвездочных отелей. Три из них - в Харькове, по два - в Одессе, Киеве и Трускавце.

На самом деле такая идея не нова и периодически всплывала в стране в последнее время.

Кабинет министров еще в мае 2016 года внес в Верховную Раду законопроект №4663 о легализации азартных игр и системе контроля за организацией казино, букмекерской деятельностью и проведением лотерей.



По оценкам экспертов, бюджет Украины может получить дополнительно около 10 млрд грн в случае легализации азартных игр благодаря детенизации этого рынка.

Как это работает в мире

Аналитики оценивают мировые доходы от игорного бизнеса на уровне 130 миллиардов долларов в год. Крупнейшие казино в Лас Вегасе за год способны заработать до 14 миллиардов долларов. При этом такие заведения дают многочисленные высокооплачиваемые рабочие места.

Тот же Лас Вегас ежегодно посещает более 42 миллионов туристов. Каждый из них тратит в среднем 540 долларов на азартные игры и еще около 380 долларов на другие, не связанные с казино, потребности. В целом ежегодно в городе тратят еще около 22,68 миллиарда долларов в казино, а суммарные расходы туристов в городе достигают 39 миллиардов долларов.

Средняя зарплата работников казино составляет более 47 000 долларов в год. Таких в городе около 160 тысяч.

Ежегодно казино и гостиницы Лас Вегаса платят около 1 миллиарда долларов налогов. Облагаются также и выигрыши в казино.

В Китае единственный город, где разрешены азартные игры - Макао. Туризм приносит около 40% от ВВП города, а доходы от игорной индустрии составляют 37,6 миллиарда долларов. Этот бизнес трудоустраивает около 70% трудоспособного населения города. Казино приносят около 80% всех доходов местного бюджета или 12,3 миллиарда долларов ежегодно.

Город-государство Монако также славится казино. Интересно, что в самой стране азартные игры запрещены для граждан Монако, однако это правило не распространяется на иностранных туристов. Ежегодно четыре казино Монако зарабатывают около 210 миллионов евро, трудоустраивая более 1300 жителей города. Хотя доля именно игорного бизнеса в экономике страны незначительна (несколько более 6% от ВВП), однако казино привлекают туристов со всего мира, ведь среди посетителей - самые богатые люди мира, кинозвезды и другие знаменитости.

Из более близких Украине примеров – игорный бизнес легальный в Грузии. Так, для того, чтобы открыть в Грузии казино инвестору придется заплатить взнос в размере 1,7 миллиона долларов. Однако власти страны поощряет развитие игорного бизнеса и предоставляет льготы на открытие казино в туристических городах, таких как Батуми.

Казино в Грузии приносят ежегодно 2,2 миллиарда долларов доходов (14% ВВП страны). Налоговые поступления от игорного бизнеса ежегодно растут, а в 2018 году достигли 46,6 миллиона долларов.

Источник: korrespondent.net