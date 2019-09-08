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09. 08. 2019

В 2019 году ВСУ пополнили 21 тысяча контрактников

С начала текущего года на военную службу по контракту было принято более 21 тысячи человек. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил замминистра обороны Олег Шевчук, сообщает пресс-служба ведомства.

"В 2019 году на военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины принято более 21 тысячу человек", - сказал он.

Шевчук уточнил, что речь идет, в том числе, о более чем 1,5 тысячи офицеров.

Замминистра также добавил, что в течение 2019 года продолжаются мероприятия по созданию на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Отметим, за 2018 год на службу по контракту в ВСУ приняли более 32 тысяч граждан.

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Источник: korrespondent.net

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