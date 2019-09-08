В Полтавской области обнаружили рекордно большое поле снотворного мака. Площадь поля составила 240 га. Об этом со ссылкой на главу ведомства Сергея Князева сообщает пресс-центр Нацполиции в пятницу, 9 августа.

Он отметил, что этот случай является беспрецедентным за все годы существования Украины. Стоимость готового для потребления нарковещества, которое можно изготовить из такого количества мака, Князев оценил в 7 миллиардов гривен.

Культивирование наркотического мака без разрешительных документов осуществляло одно из агрообществ Полтавской области. В рамках дела была проведена экспертиза, для которой взяли образцы более тысячи растений с этого поля. Согласно экспертным заключениям, эти растения, по документам числились как масличный мак, однако на самом деле оказались снотворным маком. В его содержание входят наркотически активные алкалоиды опия: морфин и кодеин.

В соответствии с постановлением райсуда Полтавы от 19 июля полицейские приступили к уничтожению растения снотворного мака.

Cмотрите фотогалерею: На Полтавщине нашли беспрецедентно большое поле снотворного мака

По словам специалистов, на земельном участке выращивалось почти 350 миллионов наркосодержащих растений мака. Из этого количества можно было бы изготовить не менее 70 тонн маковой соломы. На черном рынке такое количество наркотика можно было бы продать за 7 миллиардов гривен.

После наложения на указанную землю ареста, полицейские еще в течение полутора месяца проводили мероприятия по недопущению утечки наркосодержащих растений в нелегальный оборот.

"Полтора месяца мы боролись в Октябрьском суде Полтавы за получение решения об уничтожении незаконного посева. За это время нам дважды отказывали и более семи раз откладывали дату проведения заседания. Неоднократно предлагали следствию передать «под хранение» поле сторонним организациям. И только вчера наконец Апелляционный суд Полтавской области предоставил постановление полиции о немедленном уничтожении этого посева", - отметил Сергей Князев.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Руководству агрообщества грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что ранее правоохранители пресекли контрабанду наркотиков в Крым и РФ.

Кернес заявил, что Харьков тонет в наркотиках

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net