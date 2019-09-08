Лента RSS
Подписаться на ленту
09 августа 2019, пятница, 16:54
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,29
09. 08. 2019

НАТО завершил модернизацию системы ПРО в Румынии

В Румынии на авиабазе Девеселу завершилась плановая модернизация системы ПРО Aegis Ashore. Об этом сообщается на сайте НАТО в пятницу, 9 августа.

"Система противобаллистической защиты НАТО Aegis Ashore в Румынии прошла давно запланированную модернизацию, которая завершилась в пятницу 9 августа, - говорится в сообщении. – Эта модернизация проходит во всех имеющихся у США системах Aegis (морского и сухопутного базирования) и не предоставляет комплексу Aegis Ashore никаких наступательных возможностей".

Детали модернизации в заявлении НАТО не раскрываются. При этом подчеркивается, что с базы Девеселу будет выведен временно размещенный там на весь период работ американский комплекс ПВО THAAD.

Авиабаза Девеселу была построена Советским Союзом в 1952 году. В 2010 году Румыния дала согласие НАТО на размещение там базы ПВО и ПРО, которая дает широкие возможности по мониторингу воздушного пространства в Черноморском регионе и над Южным военным округом России.

Также в Девеселу размещены около тысячи американских и румынских военных для усиления восточного фланга НАТО.

Напомним, в апреле стало известно, что НАТО запросило у США размещение системы THAAD в Румынии для поддержки противоракетной обороны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Опровергнуты сообщения о полете северокорейских космонавтов на Луну. Как выяснилось, в последний момент их пощадили.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.