В Чаде почти 40 человек погибли во время межобщинного конфликта

По меньшей мере 37 человек погибли на северо-востоке Чада в результате межобщинных конфликтов, сообщает чадский портал Alwihda Info со ссылкой на президента страны Идриса Деби.

"Три дня назад 37 жителей Чада были убиты в Ваддае в межобщинных конфликтах", - заявил Деби.

По словам президента, у жителей страны много боевого оружия, что связано с нестабильной обстановкой в соседних государствах.

"Правительство создало специальные подразделения для разоружения. Мы забираем оружие, но на смену оружию, которое мы забираем, на следующий день ввозится другое... Самое большое количество привозится из Ливии и Нигерии", - сказал Деби.

Кроме того, президент отметил переход конфликтов в социальные сети, и заявил, что это "ситуация, ранее неизвестная" и "опасная для национального единства".

Ранее сообщалось, в Танзании за убийства детей задержали 65 "колдунов". Правоохранители Танзании арестовали 65 "колдунов", подозреваемых в ритуальном убийстве, по меньшей мере, десяти детей.

Также сообщалось, что в Индии убили пятерых женщин, обвинив в колдовстве. Пять женщин в возрасте от 45 до 50 лет были убиты в индийской деревне толпой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net